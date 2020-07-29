2020/07/29 | 01:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصين تحذّر من مواجهة مع واشنطن بعد إغلاق القنصليتين بكين-(أ ف ب) طهران,- الزمان فجّر الحرس الثوري الإيراني مجسّما لحاملة طائرات أميركية بصواريخ الثلاثاء خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بـ»المتهورة وغير المسؤولة». وجرت التدريبات التي أطلق عليها «مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ14»، بحسب النسخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» قرب […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفجّر مجسماً لحاملة طائرات أميركية قرب هرمز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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