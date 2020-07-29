2020/07/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين‭ ‬تحذّر‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬إغلاق‭ ‬القنصليتين بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬طهران‭,- ‬الزمان‭ ‬ فجّر‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬مجسّما‭ ‬لحاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬بصواريخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬وصفتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ»المتهورة‭ ‬وغير‭ ‬المسؤولة‮»‬‭.‬ وجرت‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬الرسول‭ ‬الأعظم‭ (‬ص‭) ‬الـ14‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬النسخة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬قرب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران‭ ‬تفجّر‭ ‬مجسماً‭ ‬لحاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬هرمز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران‭ ‬تفجّر‭ ‬مجسماً‭ ‬لحاملة‭ ‬طائرات‭ ‬أميركية‭ ‬قرب‭ ‬هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).