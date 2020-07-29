نعمة الشمس حتى لو في العراق

2020/07/29 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام حلول‭ ‬واتفاقات‭ ‬ومقترحات‭ ‬وتصريحات‭ ‬واصوات‭ ‬عالية‭ ‬وبيانات‭ ‬واجتماعات‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬احتجاجات‭ ‬وتظاهرات‭ ‬وإسالة‭ ‬دماء‭ ‬عراقية‭ ‬زكية،‭ ‬وجميعها‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بخراب‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬أو‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬الرئاسات‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬ابتلي‭ ‬بها‭ ‬البلد‭ ‬المنكوب،‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬وراء‭ […]

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