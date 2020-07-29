هل يلحق أجويرو بمباراة ريال مدريد؟ جوارديولا يُجيب

2020/07/29 | 01:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن موقف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من مباراة الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في السابع من آب/ أغسطس المقبل.ووفقا لجوارديولا فيتعين على اللاعب الأرجنتيني، الذي يعاني من متاعب منذ استئناف التدريبات، مواصلة برنامج التعافي، ولن يتمكن من خوض […]

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