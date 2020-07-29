2020/07/29 | 01:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسميـة مـلـعب دولــي بـأسـم (الأساطير): وفاء لمن خدم الرياضة العراقية – علي كريم خضير بعد أن إجتاحت جائحة كورونا الوسط الرياضي، وغيبت عن أنظارنا ثلة كريمة من رموز الرياضة العراقية، وأبرزهم اللاعب الدولي أحمد راضي، و المدرب علي هادي وغيرهما.
وجد الشارع الرياضي أن الوقت قد حان لتخليد إنجازات الأبطال العراقيين في معلم حضاري يبرز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسميـة مـلـعب دولــي بـأسـم (الأساطير): وفاء لمن خدم الرياضة العراقية – علي كريم خضير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وجد الشارع الرياضي أن الوقت قد حان لتخليد إنجازات الأبطال العراقيين في معلم حضاري يبرز […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسميـة مـلـعب دولــي بـأسـم (الأساطير): وفاء لمن خدم الرياضة العراقية – علي كريم خضير) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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