2020/07/29 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسميـة مـلـعب دولــي بـأسـم (الأساطير): وفاء لمن خدم الرياضة العراقية – علي كريم خضير بعد أن إجتاحت جائحة كورونا الوسط الرياضي، وغيبت عن أنظارنا ثلة كريمة من رموز الرياضة العراقية، وأبرزهم اللاعب الدولي أحمد راضي، و المدرب علي هادي وغيرهما.وجد الشارع الرياضي أن الوقت قد حان لتخليد إنجازات الأبطال العراقيين في معلم حضاري يبرز […]

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