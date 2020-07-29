2020/07/29 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفي إبراهيم خليل على فراش العافية كركوك – الزمان اعلن مدير عام صحة كركوك ،اصابة الصحفي المخضرم ابراهيم خليل وزوجته بفايروس كورونا .وقال الطبيب زياد خلف (ان ابراهيم خليل ،اصيب مع زوجــــــته وهو يتلقى العلاج في حين زوجته تتلقى العلاج بمستشفى كركوك العام ).وخليل الذي امضى اكثر من 50 عاما بالعمل الصحفي […]

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