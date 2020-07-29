2020/07/29 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة الفنون تضيّف معرضاً لتشكيلي سعودي بغداد – قحطان عدنان اطلقت دائرة الفنون العامة الاثنين الماضي معرضها الحادي والثمانين للفنان التشكيلي السعودي عادل حمود الحاسري عبر موقعها وقال المدير العام للدائرة علي عويد العبادي (لم يقتصر طموح دائرة الفنون بالوقوف عند التواصل مع المشهد الثقافي المحلي بل تخطاه ليشمل محيطه العربي) ، مبيناً (اهمية تضييف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة الفنون تضيّف معرضاً لتشكيلي سعودي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة الفنون تضيّف معرضاً لتشكيلي سعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).