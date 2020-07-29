كايلى جينر تشتري المهر “فروزن” الأغلى بالعالم لطفلتها .. شاهد سعره

2020/07/29 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اشترت عارضة الأزياء الشهيرة وأيقونة الجمال، كايلى جينر، حصانا لابنتها ستورمى البالغة من العمر عامين بمبلغ 200 ألف دولار، وفقا لتقرير نقلته “اليوم السابع” عن “ديلي ميل”.ويُطلق على المهر الرمادي اسم فروزن، ووصل مؤخرا إلى لوس أنجلوس قادماً من هولندا، وقالت مصادر مطلعة على الصفقة إنها تكلفت ما بين 7000 دولار و 10 […]

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