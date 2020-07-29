أول رد من حليمة بولند على قضية مشاهير غسيل الأموال

2020/07/29 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في أول تعليق صريح لها بعد إدراج اسمها ضمن المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، إنها لا تملك الوقت كي تتحدث مع المتابعين بشأن هذا الموضوع.ونشرت حليمة عبر “انستجرام” صورة لها في منطقة قرطبة، وعلقّت عليها قائلًة: “أشغال ومشاوير من الصبح وحوووسه ولووويه ما مداني اسولف معاكم ولا مداني […]

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