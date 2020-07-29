الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه في “فضيحة” مشاهير الكويت

2020/07/29 | 03:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير في الكويت أن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، “لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات”.وأضافت المصادر: تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ (عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض […]

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