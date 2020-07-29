بعد رفضها كشف عذريتها..الحكم على فتاة “التيك توك” بالسجن

2020/07/29 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف المحامي المصري أحمد البحقيري، ممثل الفتاة مودة الأدهم المتهمة بنشر فيديوهات فاضحة، أنه سيستأنف على قرار المحكمة الاقتصادية بعد حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه.وأضاف المحامي في تصريحات صحفية لموقع (القاهرة 24) أن موكلته مودة الأدهم رفضت إجراء كشف العذرية، الذي طلبه محضر مجرى التحقيقات، متابعا أن مودة رفضت الكشف أيضا عن […]

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