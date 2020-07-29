انفعال والد “هرم مصر الرابع”داخل المحكمة بعد الحكم بحبسها عامين

2020/07/29 | 03:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… انفعل والد الفتاة المصرية حنين حسام المشهورة بـ”هرم مصر الرابع”، وذلك بعدما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.وقال والد حنين حسام بعد صدور الحكم وفق ما نقلته (اليوم السابع): “حبستوها ليه، سنتين عشان صور..لا قتلت ولا زنت ولا سرقت، ليه حبستوها، بنتي بتموت عايز أقعد معاها […]

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