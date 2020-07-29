الداخلية تتهم {مجموعات إجرامية} بافتعال الصدامات

2020/07/29 | 05:21 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اتهمت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء “مجموعات إجرامية” بضرب المتظاهرين وافتعال الصدامات.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته «الصباح»، أن «أجهزتنا الامنية رصدت خلال الساعات المنصرمة، وفي ضوء نتائج التحقيق الاولية في احداث ليلة الاحد – الاثنين، مجموعات اجرامية خطرة في ساحة التحرير، تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل، وافتعال الصدامات مع الاجهزة الامنية التي تهدف الى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي».

وأضاف البيان: «نجدد التأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن»، داعياً «المتظاهرين للتعاون معنا لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ اعمال اغتيال لنسبتها الى القوات الامنية».

وتابع البيان: «نهيب بشبابنا الواعي أن ينظر بعين المسؤولية الى المسار الخطر الذي تحاول جماعات مسلحة خارجة عن القانون جر البلاد اليه، لتنفيذ مقاصدها الخبيثة».

وأمس الاول، عقد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في مقر وزير الداخلية، اجتماعاً مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني .

وتمت خلال الاجتماع وفق بيان رسمي مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، قد أعلنت، أمس الاول، توثيق أحداث التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، التي اسفرت عن مقتل اثنين من المتظاهرين وجرح آخرين.

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