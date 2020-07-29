2020/07/29 | 06:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، إصدار مجلس الوزراء قرارات بتعيين موظفي العقود والأجور اليومية، وإستثمار جهودهم للعمل في قطاع التوزيع حسب منا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يصدر 3 قرارات هامة تخص قطاع الكهرباء ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يصدر 3 قرارات هامة تخص قطاع الكهرباء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).