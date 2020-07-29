تحرك رسمي بواقعة (صفع المصري)

2020/07/29 | 08:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.وذكرت النيابة العامة المصرية في بيان على الصفحة الرسمية في فيسبوك أن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور لمواطن مصري بدولة الكويت خلال تعدي مواطن كويتي عليه صفعًا على […]

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