فيديو انفجار شاحنات وقود إيرانية

2020/07/29 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إيرانية، عن وقوع انفجار في إقليم كرمنشاه الغربي، الثلاثاء، وفق ما نقلته “رويترز”.هذا ولم تعرف بعد طبيعة الانفجار وتداعياته وعدد الإصابات، فيما تقول وكالة “إيسنا” إن الحريق حدث بسبب انفجار شاحنات محملة بالوقود.من جانبه، نشر موقع “إيران إنترناشيونال” مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، يظهر حريقا هائلا في […]

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