2020/07/29 | 08:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء يحيى : الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مع سوريا مـــؤمـــنـــة بــشــكــل كـبـيـر باستخدام التكنولوجيا الحديثة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 08:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء يحيى : الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مع سوريا مـــؤمـــنـــة بــشــكــل كـبـيـر باستخدام التكنولوجيا الحديثة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء يحيى : الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة مع سوريا مـــؤمـــنـــة بــشــكــل كـبـيـر باستخدام التكنولوجيا الحديثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).