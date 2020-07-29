2020/07/29 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر صباح اليوم (الأربعاء)، الثامن من ذي الحجة 1441هـ، حجاج بيت الله الحرام العزل الصحي المؤسسي، متجهين إلى ميقات “السيل الكبير” لبدء مناسك الحج.وتبدأ مناسك الحج بالإحرام من الميقات، ثم يتجه الحجاج بعد ذلك لمكة المكرمة، قاصدين بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم (سبعة أشواط)، ثم السعي بين الصفا والمروة (سبع مرات).وبعد ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : الحجاج يغادرون العزل الصحي قاصدين ميقات “السيل” لبدء مناسك الحج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : الحجاج يغادرون العزل الصحي قاصدين ميقات “السيل” لبدء مناسك الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).