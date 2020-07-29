بغداد : 7 مشاريع استثمارية لتوفير 25 الف وحدة سكنية

2020/07/29 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفذ هيئة استثمار بغداد سبعة مشاريع استثمارية في اطراف العاصمة لتوفير 25 الف وحدة سكنية، بينما تعمل على سحب الاجازات الاستثمارية المتلكئة بجميع القطاعات.وافاد رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح ان الهيئة وضمن جهودها لدعم قطاع السكن وحل ازمة توفير الوحدات السكنية تنفذ حاليا سبعة مشاريع استثمارية افقية في اطراف مدينة بغداد بالاتجاهات الاربعة، […]

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