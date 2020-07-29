أمريكا تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا منذ شهرين ونصف

2020/07/29 | 08:21 - المصدر: سومر نيوز

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سجلت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة 1592 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الناتج عن فيروس...

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