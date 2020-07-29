2020/07/29 | 08:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي أطلقتها القوات العراقية.وقال اللواء يحيى رسول، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنلوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية والطائرات المراقبة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناطق باسم الكاظمي: إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم الكاظمي: إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم الكاظمي: إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).