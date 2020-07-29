اميركا تسجل اعلى معدل وفيات منذ شهرين

2020/07/29 | 08:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء 1,592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز.كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد، بحب ما أظهرت بيانات الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها حتى الساعة 8,30 مساء.

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