بأعداد محدودة .. السعودية تعلن بدء مناسك الحج

2020/07/29 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المملكة العربية السعودية ، اليوم الاثنين، بدء مناسك الحج بأعداد محدودة بسبب تهديد فيروس كورونا المستجد.

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