الناطق باسم القائد العام : الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة باستخدام التكنولوجيا

2020/07/29 | 08:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول الجوار الأخرى،

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