قفزة كبيرة بأعداد حالات الشفاء من الكورونا في العراق

2020/07/29 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 3918 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشر على ارتفاع معدل حالات الشفاء....

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