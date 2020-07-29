يارالله للفياض: الحشد الشعبي قوة أساسية في تحقيق النصر

2020/07/29 | 08:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي قوة أساسية في تحقيق النصر....

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