السلطة للتحرير – تسقط الخضراء! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/07/29 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي قتل ميليشيات حكومة الكاظمي لمتظاهرين عزل سيضاعف الاف المرات من عزيمة الجماهير على الاطاحة بهذه السلطة الاجرامية!فتحت قوات مكافحة الشغب التابعة لحكومة الميليشيات الاسلامية والقومية برئاسة مصطفى الكاظمي النار على الجماهير المتظاهرة في ساحة التحرير يوم 27 تموز وقتلت عددا من المتظاهرين.



وقد شيع المتظاهرون الغاضبون شهيدي التحرير والحرية ابو احمد النحات ولطيف التميمي الذين قتلا بقنابر دخانية موجهة ع ......





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