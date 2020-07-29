هل المسلمون مسلمون بالفعل؟ - هيثم بن محمد شطورو

2020/07/29 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو سؤال يجب طرحه وبحثه بجدية، وهذه محاولة لتسليط الضوء على الطريق للبحث في السؤال.



الرؤية الاسلامية المعاشة اجتماعيا تحيل الى مفهمة خاصة للاسلام تبدو نفعية براغماتية و استعمالية لمفهوم مبهم وغامض عن الدين الذي يتبجح الاغلبية بتملكه له معقبا ذلك بالحمد على نعمة الاسلام عليه.



فهل تقديس الرسول محمد يُعتبر من الاسلام وتباعا فهل تقديس علي ابن ابي طالب والصحابة والسلف واعتبارهم كائنات مقدسة امتلكت الحق ......





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