مصرف الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين

2020/07/29 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إنه “صرف رواتب المدنيين والعسكريين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأشار البيان إلى إمكانية المتقاعدين “تسلم رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من منافذ […]

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