2020/07/29 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفجير مسطير عليه غربي بغداد بعد قليل وكالة تقدم الاخبارية.

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