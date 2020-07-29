فوائد صحية للحم الماعز

2020/07/29 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحم الماعز هو أحد أشهر أنواع اللحوم الشعبية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، بفضل مذاقه المستساغ الذي شجع الإنسان على تربيته منذ زمن بعيد.

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