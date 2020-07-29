التربية : الامتحانات التمهيدية وطلبة الخارج بعد العيد

2020/07/29 | 09:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة التربية اليوم الأربعاء انطلاق الامتحانات التمهيدية ولطلبة الخارج سيكون بعد عيد الأضحى.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين داخل العراق وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين خارج العراق سيكون في تمام الساعة السابعة من يوم الأحد الموافق 9/8/2020 بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك”.ولفت […]

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