2020/07/29 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما حددت الحكومة السابقة 40 ملفا للفساد.. نواب ومشرعون يوجهون دعوة لحكومة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/29 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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