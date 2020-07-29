2020/07/29 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

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متنبئ جوي يتوقع موعد انتهاء ’’الموجة اللاهبة’’ وموجة الرطوبة

يتبع.



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