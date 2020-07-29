بدء مناسك الحج وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب كورونا

2020/07/29 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

بدأت مناسك الحج، الأربعاء (20 تموز 2020)، حيث توجه حجاج بيت الله من مكة إلى مِنى بعد صلاة الفجر، فيما يُعرف بـ"يوم التروية"، في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد.

ويبيت الحجاج ليلتهم في مِنى، قبل أن يتوجهوا بعد صلاة فجر غد الخميس 9 ذي الحجة إلى عرفات.

وبعد عملية اختيار قامت بها السلطات السعودية، يشارك نحو 10 آلاف مقيم بالمملكة في المناسك -التي تتواصل على مدى خمسة أيام- مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي.

وتم تزويد الحجاج في مكة بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة، بحسب كتيب "رحلة الحجاج" الصادر عن السلطات، بينما ذكر حجاج أنه طلب منهم وضع سوار لتحديد تحركاتهم.

وتحدّدت نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة بـ 70% من إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% فقط، وهم من الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفيروس.

وتوجّب إخضاع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج الذين سيُطلب منهم الالتزام بالتباعد الجسدي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

سجلت إيران، 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أعلى حصيلة خلال 24 ساعة بالبلاد الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري "لقد فقدنا 235 من موا

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية وعالمية، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار في مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع النيران في عدد شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه، إن "أعمدة الدخان الأسود ناجمة

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مكتب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب ربيعي إنه يخضع للحجر الصحي منذ نحو أسبوع، بعد ظهور أعراض الإصابة عليه، مضيفا أن نتائج التحاليل التي أجراها كانت إيجا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بدء مناسك الحج وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بدء مناسك الحج وسط إجراءات وقائية مشددة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).