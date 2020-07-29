2020/07/29 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء (29 تموز 2020)، تأجيل الموعد المقرر للامتحانات التمهيدية يوماً واحداً بسبب عطلة العيد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تؤكد أن انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيون (داخل العراق) وامتحانات الدور الاول للطلبة النظاميين (خارج العراق) سيكون في تمام الساعة السابعة من يوم الاحد الموافق 9/8/2020 بسبب عطلة عيد الاضحى المبارك".

واضاف البيان أنه "وفق الملاحظة المثبتة اسفل جدول الامتحانات ، والتي تشير الى انه اذا صادف عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينتقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المنشور أعلاه ، لذا اقتضى التنويه".

وشددت الوزارة على "ضرورة التزام إدارة ومراقبي المراكز الامتحانية والطلبة المشاركين في الامتحانات التمهيدية بمتطلبات السلامة العامة ومراعاة الشروط الصحية ولبس الكمامات الطبية حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تعلن تأجيل الموعد المقرر للامتحانات التمهيدية يوماً واحداً بسبب عطلة العيد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تعلن تأجيل الموعد المقرر للامتحانات التمهيدية يوماً واحداً بسبب عطلة العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).