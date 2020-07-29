الاتصالات بشأن ضعف خدمة الانترنت: أصحاب الأبراج السبب وقولوا وداعا للواي فاي

2020/07/29 | 09:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حملت وزارة الاتصالات، الأربعاء، أصحاب الابراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت، بينما اكدت استعدادها لاستثمار الخطوط الضوئية في البلاد .وقال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة باسم الاسدي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "ضعف خدمة الانترنت يعود الى الاعتماد على أصحاب الابراج في تسويق الخدمة بطريقة غير صحيحة، بجعل اكثر من مشترك على وصلات الخدمة، ما يضعف جودتها ويجعلها في تذبذب مستمر"، منوها بأن "الوزارة تسعى لإدخال منظومة الكيبل الضوئي الى الخدمة من خلال تفعيل العمل بمشروع الـ FTTH الخاص به من اجل انهاء ازمة تردي الخدمة".وأشار إلى، أن "الوزارة تستعد للمرحلة الانتقالية، بتحويل خدمة الانترنت من الواي فاي الى الكيبل الضوئي، وايصال شعيرة ضوئية لكل منزل"، مؤكدا انه "تم اكمال جميع الاستعدادات للاعلان عن مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية".وأضاف الأسدي، أن "حاجة البلاد من 6 الى 8 ملايين خط ضوئي FTTH وان ما انجز مسبقاً يقارب الـ650 الف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات المتنفذة على المشروع خلال السنوات السابقة من اجل عدم ادخاله للخدمة، لانها مستفيدة من مشروع الواي فاي وضعف الانترنت وتسيطر على الشركات المسوقة للخدمة ". وافاد بأن "هذه الجهات وبعد التغييرات السياسية والحكومية التي حصلت مؤخراً ضعف نفوذها خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الامانة العامة لمجلس الوزراء للمشروع بالوقت الحالي، وسيكون العام الحالي عاماً مفصلياً لمشروع الكيبل الضوئي وادخاله حيز التنفيذ".من جانبه، نوه المتحدث الرسمي باسم المشروع الوطني للانترنت وشركة ايرثلنك مصطفى سعدون، أنه "لا علاقة لبطء الانترنت بخدمة الـ3G، وان المعلومة الخاصة بذلك غير دقيقة".

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