طالب جامعي يتحدى فيروس كورنا

2020/07/29 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الطالب مؤمل في قسم الهندسة الكيمياوية في جامعة المثنى من المشاركة في الامتحانات النهائية الإلكترونية على الرغم من ظروف الحجر الصحي.

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