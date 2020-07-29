البرلمان التركي يقر قانون مواقع التواصل الاجتماعي

2020/07/29 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر البرلمان التركي ،اليوم الأربعاء ،مشروع قانون مثير للجدل حول شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

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