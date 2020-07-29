أسعار النفط مستقرة نتيجة مخاوف بشأن الطلب مرتبطة بكوفيد-19

2020/07/29 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تباينت أسعار النفط الأربعاء 29 يوليو فيما أدت زيادة قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الولايات الأميركية لتنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، مما محا المكاسب المبكرة التي حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية.

هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات ما يوازي 0.1% إلى 43.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش بعد انخفاض 0.4% أمس الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات ما يعادل 0.2% إلى 40.98 دولار للبرميل وكانت قد فقدت 1.4% في الجلسة السابقة.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 531 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي أمس.

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