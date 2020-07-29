التربية : تأجيل موعد الامتحانات للطلبة الخارجيين ليوم 8/ اب

2020/07/29 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة التربية ، تأجيل موعد انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين داخل العراق وامتحانات الدور الأول للطلبة النظاميين خارج العراق ليوم واحد بسبب عطلة عيد الأضحى، حيث ستبدأ الامتحانات في التاسع من الشهر المقبل بعدما كان من المقرر انطلاقها في الثامن من الشهر ذاته.وقالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم […]

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