وزير سابق يكشف عن السبب الرئيسي لتراجع ساعات التجهيز بالكهرباء

2020/07/29 | 10:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال محمد شياع السوداني، الوزير الأسبق للعمل والصناعة، النائب الحالي في البرلمان، اليوم الاربعاء، ا...





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