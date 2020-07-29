بريطانيا توقع رابع اتفاقية من اجل اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا.

2020/07/29 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تسعى للحصول على 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا

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