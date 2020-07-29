الرافدين يؤكد توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب

2020/07/29 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب ، مؤكدا انه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم الشهرية من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر آب عن طريق أدوات الدفع […]

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