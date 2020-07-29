الهند تسجل اكثر من 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/29 | 10:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كوفيد_19 في الهند

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