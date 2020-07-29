العمليات المشتركة تنعى آمر اللواء 29.. الإعلام الأمني يروي التفاصيل

2020/07/29 | 10:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرنعت قيادة العمليات المشتركة، آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي، أثناء تعقبه مجموعة لعناصر داعش في قضاء هيت.

قالت العمليات المشتركة إن آمر اللواء 29 في فرقة المشاة استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية

وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "على خطى الشهداء الأبرار، هاهي قواتنا الباسلة تزف شهيدًا آخر ألا وهو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي آمر اللواء 29 فرقة المشاة السابعة الذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة إرهابية".

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أضاف البيان "كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الإرهابي الذي وقع مساء يوم أمس الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين".

وتابع البيان "سيبقى شهداء العراق خالدون ومن دمائهم يستلهم الآخرين الشجاعة في الدفاع عن الوطن، الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة والشفاء العاجل للجرحى، والخزي والخسران للإرهاب".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، معلومات أولية عن تعرض شنه عناصر ينتنمون إلى تنظيم داعش على نقطة عسكرية في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبة بقضاء هيت من جهة الصحراء".

أضاف البيان أنه "قد تم الرد عليهم بالأسلحة كافة ضمن قاطع الفوج الثالث في لواء المشاة 29، مما أدى إلى إصابة مقاتلين إثنين، كمعلومات أولية عن الحادث".

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