3 قتلی في تظاهرات العراقيين ضد واقع الكهرباء المتردي

2020/07/29 | 10:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - مراسلون

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