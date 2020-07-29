كربلاء العراقية تغلق حدودها وتفرض حظر تجوال شامل لـ10 أيام

2020/07/29 | 10:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ كربلاء العراقية، نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، غلق المحافظة بالكامل ابتداءا من هذه الليلة، وفرض حظر شامل للتجوال اعتبارا من 30 تموز الجاري و...

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