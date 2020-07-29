تعزيزات عسكرية عراقية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا

2020/07/29 | 10:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عن تعزيزات عسكرية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى طول الحدود مع دول ال...

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