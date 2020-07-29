2020/07/29 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت دول عدة بينها إسبانيا وألمانيا التدابير الصحية الثلاثاء، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما أثار ظهور عدد من البؤر الجديدة مخاوف من موجة ثانية.بدورها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لا يتأثر بفصول السنة على ما يبدو، في وقت تجاوز عدد الوفيات بالوباء 654 ألفاً الثلاثاء، نحو ثلثهم في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشديد القيود الصحية في العالم وسط مخاوف من موجة ثانية لكوورنا وكالة تقدم الاخبارية.

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