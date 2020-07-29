"تويتر" تعاقب نجل ترامب بسبب تسجيل عن كورونا

2020/07/29 | 10:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت شركة "تويتر" إنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة، بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة موقعها الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا.ونشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب، تسجيلا مصورا، يوم الاثنين، لأطباء يتحدثون عن عقار "هيدروكسي كلوروكين" حذفته "تويتر" لاحقا.وحذفت التسجيل أيضا كل من شركة "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" التابع لألفابت، بعد أن حقق ملايين المشاهدات، لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن كورونا.من جهته، أفاد نجل ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء بالقول: "إنهم يفرضون رقابة على حسابي، ويفرضون رقابة على آخرين".وتابع: "ولكن هذا لم يحدث قط لشخص يقول شيئا مفيدا لليسار.هذا يؤذي المحافظين فحسب".وأضاف أنه نشر التسجيل المصور لأنه بدا "مخالفا تماما للرواية التي يفرضونها علينا".كما عاود الرئيس الأمريكي نشر تغريدات يوم الاثنين، تتضمن رابطا للتسجيل المصور واتهم ترامب الطبيب، أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والديمقراطيين بالحد من استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا.وتم حذف التغريدة التي شاركها ترامب مع متابعيه البالغ عددهم 84 مليونا، في إطار الإجراءات التي تطبقها "تويتر".وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضي تصريحها الطارئ باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا، بعد أن شككت دراسات عدة في فاعليته.ودأب ترامب على التوصية بالعقار، وقال إنه استخدمه شخصيا.في غضون ذلك، قال فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعمل مع 6 رؤساء أمريكيين، أمس الثلاثاء إنه "لن يضلل الشعب الأمريكي تحت أي ظروف".وخلال التسجيل المصور لدونالد الأبن روج العلماء لهيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19، وقللوا أيضا من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة.

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